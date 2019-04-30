Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия. Новости

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса смогут получить только загранпаспорта Российской Федерации с ограниченным сроком действия и без привязки к регистрации внутри России. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ в 1991-1993 годах Георгий Кунадзе заявил в эфире Еспресо.TV.

«Это будут явно заграничные паспорта. Не внутренние российские паспорта, для которых требуется регистрация по месту жительства. Внутренние паспорта бессрочные, а заграничные паспорта имеют срок действия. И, я думаю, срок действия в данном случае этих паспортов не будет превышать пяти лет», – объяснил он.

Как отметил Кунадзе, Кремль поставил задачу раздать документы «до конца лета» этого года.

«Это значит, что паспорта будут выдавать в каждой подворотне. Так как их выдавали в Абхазии в свое время», – подчеркнул бывший российский чиновник.

Напомним, 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР» открылся в Новошахтинске, 30 апреля в Ростовской области в тестовом режиме для жителей «ДНР».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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