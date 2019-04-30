Официально: Владимир Зеленский стал новоизбранным президентом Украины (Видео). Новости

Владимир Зеленский официально стал новоизбранным президентом Украины. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов, сообщает телеканал «Украина».

«Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, художественный руководитель ООО "Квартал 95", проживает в г. Киеве, беспартийный. Субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа"», – сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

13 млн голосов избирателей против 4,5 млн. По данным ЦИК, Владимир Зеленский победил почти во всех областях Украины. Только на Львовщине и в заграничном избирательном округе отдали предпочтение Петру Порошенко.

Реакции кандидатов долго ждать не пришлось.

«В этой дате есть определенный символизм. 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. И я не сравниваю себя с этим великим политическим деятелем, пока еще рано. Но я его процитирую: "Трудись чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, называемые совестью". Вот это я вам украинцы всем обещаю. Всем. Несмотря на ваш выбор. Обещаю трудиться, обещаю вас не подвести», – заявил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не победили 21 апреля, но мы и не проиграли. Нас 4,5 млн, а будет значительно больше. Каждый день будем увеличивать армию украиноботов. Главные наши победы впереди. Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации», – отметил, в свою очередь, Петр Порошенко.

Команда Зеленского уже готовится к инаугурации, точную дату которой утвердит Верховная Рада.

«Я бы не говорил что есть дата, которую считают желательной, потому что понятно, что если человек избран на должность то, понятно, что желательно вступить в должность раньше, чем позже. Но все же учитывая что здесь есть дискреция Верховной Рады, парламента по определению этой даты, будем ждать пока Верховная Рада назначит эту дату», – заявил уполномоченный представитель Владимира Зеленского Сергей Кальченко.

До этого в штабе Зеленского говорили, что хотели бы провести инаугурацию 19-го мая в 19 часов на НСК «Олимпийский», где состоялись дебаты. Но в Конституции Украины четко прописано иное место для церемонии: «новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины».

Если Верховная Рада назначит дату инаугурации до 27-го мая – новоизбранный президент успевает издать указ о роспуске парламента.

«У Зеленского рассчитывают, что в случае досрочных выборов, это тоже очень важный момент, они смогут сохранить большую часть сторонников президента, а если выборы состоятся осенью – то рейтинг может снизиться и партия Зеленского может потерять часть сторонников. Не очень уверен, что роспуск состоится, потому что это достаточно рискованно для нового президента», – считает политолог Владимир Фесенко.

И спикер Верховной Рады уже заявил, что причин для роспуска парламента нет.

«Вопрос роспуска – это не прихоть любого президента. Роспуск может произойти исключительно на тех условиях которые указаны в Конституции Украины и законах. Напоминаю какие могут быть предпосылки: если в течение 30 дней не создана новая коалиция, когда в течение 30 пленарных дней Верховная Рада не может начать свою работу, когда в течение 2-х месяцев парламент не может избрать новый состав правительства. Никаких этих предпосылок на сегодня нет», – отметил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Официальные результаты выборов еще должны опубликовать в газетах «Урядовый курьер» и «Голос Украины» до 4 мая. И только после этого парламент назначит дату инаугурации.

Видео: ТК «Украина»