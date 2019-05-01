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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 мая: Проезда ожидали 160 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 мая: Проезда ожидали 160 авто

ДН

01.05.19 08:44dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 1 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,1 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 6520 человек и 1040 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6035 человек и 1245 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 5350 человек и 1050 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2500 человек и 615 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 6735 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/35;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/40;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

  • Юрий: «6:02. В Горловке сейчас человек 50 на пешем»;
  • Светлана: «6:23. Горловка в Украину, перед первым шлагбаумом около 40 машин +-»;
  • Светлана: «8:12. Приехали в 6:10 в Горловку, были 38. Сейчас на "нуле" украинском стоим. Перевозов и беременных инвалидов нет, очередь идет достаточно бодро на ДНР».

КПВВ «Марьинка»:

  • «Джордж»: «6:27. "Каргилл", в Украину. Очередь на мосту, льготы 40~50 и прибывает»;
  • Aleks: «6:51. "Каргилл" в Украину, льготы 11, основная на середине спуска с моста»;
  • Aleks: «8:23. На "нулевом" украинском 50 основной и до 10 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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