Ситуация в пунктах пропуска утром 1 мая: Проезда ожидали 160 авто. Новости

Сегодня утром, 1 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,1 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 6520 человек и 1040 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6035 человек и 1245 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5350 человек и 1050 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2500 человек и 615 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 6735 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/35;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;
- КПВВ «Гнутово» – 15/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Юрий: «6:02. В Горловке сейчас человек 50 на пешем»;
- Светлана: «6:23. Горловка в Украину, перед первым шлагбаумом около 40 машин +-»;
- Светлана: «8:12. Приехали в 6:10 в Горловку, были 38. Сейчас на "нуле" украинском стоим. Перевозов и беременных инвалидов нет, очередь идет достаточно бодро на ДНР».
КПВВ «Марьинка»:
- «Джордж»: «6:27. "Каргилл", в Украину. Очередь на мосту, льготы 40~50 и прибывает»;
- Aleks: «6:51. "Каргилл" в Украину, льготы 11, основная на середине спуска с моста»;
- Aleks: «8:23. На "нулевом" украинском 50 основной и до 10 льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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