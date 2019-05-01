Сводка из зоны ООС за 30 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя;

из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия – вблизи Талаковки;

из гранатометов различных систем – у Песок;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Лебединского;

из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Опытного;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Широкино;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции:

из минометов калибром 120 мм – в районе Троицкого;

из крупнокалиберных пулеметов – у Луганского.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»:

из крупнокалиберных пулеметов – возле Лебединского;

из стрелкового оружия – вблизи Грантиного.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за сутки 12 раз нарушили режим тишины. Общее количество примененных боеприпасов – 209 единиц. Под огонь попали районы аэропорта Донецка, поселка Трудовские на западе Донецка; горловский поселок Гольмовский и села Саханка и Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Противником применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «украинские военные сегодня утром обстреляли из минометов западную окраину Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Донецкий и сел Логвиново, Желобок и Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».