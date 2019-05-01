Над Трехизбенкой подняли огромный украинский флаг (Видео). Новости

Огромное желто-голубое полотнище флага развевается над центром поселка Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.). Флаг виден и на временно неподконтрольной территории, к которой от него около километра. Такой символический подарок накануне Пасхи сделали жителям поселка украинские военные Объединенных сил вместе с волонтерами. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Государственный символ подняли над поселковым клубом военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады, которые держат оборону в этом районе. Кроме этого, волонтеры привезли в подарок большой патриотический баннер, изготовленный по эскизам человека, который живет на временно неподконтрольной территории и остается украинским патриотом.

Поднятие флага вызвало много положительных эмоций и у военных, и у жителей Трехизбенки.