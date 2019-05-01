В восточных областях Украины ожидаются грозы, – ГСЧС. Новости

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 1 мая, в восточных областях Украины ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС также предупредили об ухудшении погоды еще в ряде областей нашей страны.

«По данным Укргидрометцентра, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).