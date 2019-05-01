В Донецке с балкона многоэтажки упала часть железобетонной плиты ограждения. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке с 8-го этажа многоэтажки обрушилась железобетонная плита ограждения. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как сообщается, инцидент произошел 30 апреля по ул. Аравийской в Ленинском р-не Донецка. «Квартира на 8-м этаже девятиэтажного жилого дома – частичное обрушение железобетонной плиты ограждения балкона. Погибших и пострадавших нет. Есть угроза падения аварийной плиты с возможным повреждением балконов, расположенных ниже», – уверяют в «ДНР».

Там утверждают, что работы по демонтажу плиты с привлечением специальной техники запланированы на сегодня, 1 мая.

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