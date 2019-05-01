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В «ЛНР» и «ДНР» маршировали в честь 1 Мая (Фото). Новости

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В «ЛНР» и «ДНР» маршировали в честь 1 Мая (Фото)

01.05.19 15:18dnews.dn.uaНовости

Луганск. Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей прошли праздничные шествия, приуроченные к 1 Мая. Об этом сегодня сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», шествие в Донецке началось от библиотеки им. Крупской, откуда колонна прошла к главной площади города – им. Ленина. В центре Донецка на время праздничных мероприятий перекрыли движение автотранспорта.

В «ЛНР» уверяют, что шествие, приуроченное к 1 Мая, стало «самым массовым» за 5 лет. Участники прошли по центральным улицам Луганска. 

Напомним, в 2018 году в «Л-ДНР» показывали, как маршировали в честь Первомая. 

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