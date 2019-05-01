В «ЛНР» и «ДНР» маршировали в честь 1 Мая (Фото). Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей прошли праздничные шествия, приуроченные к 1 Мая. Об этом сегодня сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», шествие в Донецке началось от библиотеки им. Крупской, откуда колонна прошла к главной площади города – им. Ленина. В центре Донецка на время праздничных мероприятий перекрыли движение автотранспорта.

В «ЛНР» уверяют, что шествие, приуроченное к 1 Мая, стало «самым массовым» за 5 лет. Участники прошли по центральным улицам Луганска.

Напомним, в 2018 году в «Л-ДНР» показывали, как маршировали в честь Первомая.

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