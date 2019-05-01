Взрыв бытового газа на Донетчине: Пострадали два человека. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в результате взрыва бытового газа пострадали два человека. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня в 07:50 спасателям поступило сообщение о взрыве бытового газа в жилом доме. Происшествие произошло на ул. Кренкеля в Мариуполе.

«В результате взрыва пострадали два человека. Мужчина, 1940 года рождения, был госпитализирован в ГБ г. Мариуполь в удовлетворительном состоянии. Женщина, 1939 года рождения, от госпитализации отказалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказали в ГСЧС.