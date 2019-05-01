А если б не остановился: В Луганске в ДТП попала маршрутка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают жители Луганска, авария произошла 27 апреля в районе заправки недалеко от аграрного университета. Очевидцы предполагают, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.
Отъехав от остановки 100 метров, водитель пересек встречную полосу, выехал на обочину и, не тормозя, продолжил движение по прямой траектории к АЗС. «Маршрутка чудом не перевернулось. Водитель, вернувшись в реальность, остановился. Пассажиры отделались несколькими ушибами и шоком, среди них была беременная. Пассажиры выкинули водителя из маршрутки, изъяли ключи, вызвали полицию и "скорую"», – рассказывает луганчанин Александр.
Жители Луганска возмущены действиями водителя, состоянием автобусов на маршрутах в городе и вспоминают недавние инциденты с маршрутками:
- Анастасия: «У меня нет приличных слов. А если б не остановился? Когда уже возьмутся за них? То колеса отваливаются, то едут как с дровами, что сидеть даже невозможно, то пассажиров выгоняют. То горят. А теперь это. Заменить и водителей, и маршрутки»;
- Владимир: «Вообще нужно эти маршрутки убрать из города! И вернуть нормальные большие автобусы»;
- Михаил: «В министерстве нормально подмазано! Как будто никто не знает. Половина маршрутов полицейские, ездить страшно, но проверку проходят»;
- Ната: «132-х вообще уже не осталось: 1 – сгорел, у второго лопнула ось и колеса отвалились, 3 – неприятности с водителем. Вообще на маршруте машин нет? И так ездили раз в 30 мин… На маршруте – хлам, а не машины. Сама ехала в автобусе, когда колеса отвалились. В окно смотришь, а там – 2 колеса»;
- Ритусик: «Обалдеть, неужели это реальность...».
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