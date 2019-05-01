А если б не остановился: В Луганске в ДТП попала маршрутка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают жители Луганска, авария произошла 27 апреля в районе заправки недалеко от аграрного университета. Очевидцы предполагают, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Отъехав от остановки 100 метров, водитель пересек встречную полосу, выехал на обочину и, не тормозя, продолжил движение по прямой траектории к АЗС. «Маршрутка чудом не перевернулось. Водитель, вернувшись в реальность, остановился. Пассажиры отделались несколькими ушибами и шоком, среди них была беременная. Пассажиры выкинули водителя из маршрутки, изъяли ключи, вызвали полицию и "скорую"», – рассказывает луганчанин Александр.

Жители Луганска возмущены действиями водителя, состоянием автобусов на маршрутах в городе и вспоминают недавние инциденты с маршрутками: