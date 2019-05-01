За получение паспортов РФ могут лишить гражданства Украины, – замминистра. Новости

В России уже начали работу центры для выдачи паспортов РФ жителям неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской области, однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины. Об «5 каналу» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Гримчак отметил, что Россия пытается легализовать участников незаконных вооруженных формирований и иметь основания в будущем вводить войска для «защиты своих граждан». Замминистра отмечает, что наличие российского паспорта может помочь представителям «администраций» «Л-ДНР» избежать уголовного преследования Украины.

В то же время Грымчак сообщил, что Киев должен будет аннулировать украинское гражданство для тех, кто получит паспорта РФ.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», – убежден замминистра.

Напомним, 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР» открылся в Новошахтинске, 30 апреля в Ростовской области в тестовом режиме для жителей «ДНР».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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