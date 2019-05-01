ДТП в «ЛНР»: Один человек погиб, еще двое пострадали. Новости

В результате ДТП в неподконтрольной украинским властям Михайловке (Перевальский р-н, Луганская обл.) один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», авария в пос. Михайловка произошла 28 апреля. «Водитель автомобиля ВАЗ-2105 не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на дерево», – сообщают в «МВД».

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажиры 1983 и 1994 годов рождения, получившие незначительные телесные повреждения, от госпитализации отказались. «По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

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