Смертельное ДТП в Краматорске: Автомобиль с военными врезался в маршрутку (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) сегодня, 1 мая, произошло смертельное ДТП. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2115» с пассажирским автобусом один человек погиб, также есть травмированные. ДТП произошло на пересечении улиц К. Гампера и О. Тихого. По предварительным данным, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения столкнулся с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт.

В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Водитель авто и второй пассажир получили телесные повреждения. В автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области

Как сообщает местное издание «Общежитие», в автомобиле «ВАЗ-2115» находились военнослужащие. Погиб один из военнослужащих.

Фото: «Общежитие»