За месяц жители Славянска сдали в полицию 29 единиц оружия. Новости

В апреле жители Славянска и района (Донецкая обл.) сдали в полицию 29 единиц оружия и около тысячи патронов. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Славянская полиция подвела итоги профилактических мероприятий по разоружению населения, которые проводились с 1 по 30 апреля. За этот период жители города и района добровольно сдали правоохранителям 25 охотничьих ружей (5 из них не были зарегистрированы), винтовку Мосина, 2 пистолета-пулемета Шпагина, один пистолет и около тысячи патронов различного типа и калибра», – сообщили в полиции.

В пресс-службе также напомнили, что люди, которые добровольно сдадут органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины