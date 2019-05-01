На Донетчине изъяли арсенал оружия (Фото). Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) полицейские изъяли схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что к сотрудникам группы реагирования Мирноградского отделения полиции во время патрулирования обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел арсенал оружия.

На указанное место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали заброшенный дом и изъяли четыре ручных противотанковых гранатомета, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Все изъятое будет направлено на экспертизу. Полиция устанавливает владельца арсенала.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.