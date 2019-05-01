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Наехал на камень: В Краматорске перевернулся автомобиль (Фото). Новости

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Наехал на камень: В Краматорске перевернулся автомобиль (Фото)

01.05.19 20:48dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска

В Краматорске (Донецкая обл.) перевернулся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Авария произошла 29 апреля.  Двигаясь по ул. Аэроклубной, 22-летний водитель за рулем легкового автомобиля Chevrolet Aveo не выбрал безопасную скорость для движения и наехал на камень. Из-за большой скорости авто перевернулось. К счастью, в зоне риска не было пешеходов или других транспортных средств.

В полицию позвонил прохожий, ставший свидетелем происшествия.

В полиции рассказали, что водитель находился в салоне один. При общении с ним признаков алкогольного или наркотического опьянения полицейские не обнаружили. Патрульные обеспечили охрану места происшествия и составили на водителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Напомним, в Славянске нетрезвый водитель врезался в отбойник и перевернулся.

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