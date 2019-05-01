Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев . Новости

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Соответствующий указ размещен сегодня, 1 мая, на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Опубликованный сегодня указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» Путин подписал 29 апреля. Документ вступил в силу со дня опубликования.
Как следует из указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года; граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ и некоторые другие категории.
Также на сайте опубликован образец заявления с просьбой о принятии в гражданство.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
Напомним, 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР» открылся в Новошахтинске, 30 апреля в Ростовской области в тестовом режиме для жителей «ДНР».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.
Читайте также:
- Российские паспорта для «ДНР» и «ЛНР»: Потеряют ли жители гражданство Украины
- Кто и как может получить российский паспорт по упрощенной схеме: В МВД РФ сообщили подробности
- В соцсети показали пункт выдачи российских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса (Фото)
- Выдача паспортов РФ на Донбассе «съест» из бюджета России более 100 млрд рублей в год, – эксперты
- «Глава ЛНР» уже распорядился открыть пункты по приему документов для паспортов РФ
- Для получения паспортов РФ: В «ДНР» упрощают систему пересечения границы России
- Намерение Путина раздавать паспорта РФ по всей Украине – это подготовка к будущей вооруженной «защите сограждан», – нардеп
- Путин заявил, что Россия может принять закон об упрощенной выдаче гражданства всем украинцам
- Путин создает юридическую базу для военного вторжения на Донбасс, – эксперт
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь
- Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия
- За получение паспортов РФ могут лишить гражданства Украины, – замминистра
Комментарии