Выходные и праздничные дни в мае: Как будут отдыхать украинцы. Новости

Помимо традиционных суббот и воскресений, в мае 2019 года будет еще два официальных государственных праздника, являющихся выходными днями, сообщает «Сегодня».
Так, сегодня, 1 мая – День труда. Примечательно, что в нынешнем году этот праздник является завершающим законным нерабочим днем в веренице выходных, посвященных Пасхе. Как известно, украинцы получили целых пять выходных дней подряд – с субботы 27 апреля по среду 1 мая.
9 мая – День победы над нацизмом, который приходится на четверг. Кроме того, предпраздничный день 8 мая будет укороченным на 1 час.
Суббота, 11 мая, напротив, будет рабочим днем. Украинцы будут отрабатывать перенесенный накануне вторник 30 апреля по рекомендации Кабмина Украины. Но этот рабочий день также будет укороченным на 1 час.
Всего количество рабочих дней в мае составляет 22 дня. Официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет 9.
Также предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в мае 2019 года, помимо официальных выходных. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам:
- 1 мая – Международный день солидарности трудящихся;
- 2 мая – Всемирный день тунеядца;
- 3 мая – Всемирный день свободы прессы;
- 4 мая – Международный день пожарных;
- 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов;
- 7 мая – День радио;
- 8 мая – День памяти и примирения в Украине, а также Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца;
- 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 11 мая – Всемирный день мигрирующих птиц, а также Международный день астрономии;
- 12 мая – День матери в Украине, а также Всемирный день медсестер;
- 15 мая – Международный день семьи;
- 16 мая – День вышиванки;
- 18 мая – Международный день музеев, а еще День Европы в Украине, День науки в Украине, а также День борьбы за права крымскотатарского народа;
- 19 мая – День памяти умерших от СПИДа;
- 20 мая – Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, а также День банковских работников Украины;
- 23 мая – День морской пехоты Украины;
- 24 мая – День славянской письменности и культуры, а также начало последних звонков в школах Украины;
- 25 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, а также День филолога;
- 26 мая – День химика;
- 30 мая – День женской эмансипации;
- 31 мая – Всемирный день без табака.
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