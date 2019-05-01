Выходные и праздничные дни в мае: Как будут отдыхать украинцы. Новости

Помимо традиционных суббот и воскресений, в мае 2019 года будет еще два официальных государственных праздника, являющихся выходными днями, сообщает «Сегодня».

Так, сегодня, 1 мая – День труда. Примечательно, что в нынешнем году этот праздник является завершающим законным нерабочим днем в веренице выходных, посвященных Пасхе. Как известно, украинцы получили целых пять выходных дней подряд – с субботы 27 апреля по среду 1 мая.

9 мая – День победы над нацизмом, который приходится на четверг. Кроме того, предпраздничный день 8 мая будет укороченным на 1 час.

Суббота, 11 мая, напротив, будет рабочим днем. Украинцы будут отрабатывать перенесенный накануне вторник 30 апреля по рекомендации Кабмина Украины. Но этот рабочий день также будет укороченным на 1 час.

Всего количество рабочих дней в мае составляет 22 дня. Официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет 9.

Также предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в мае 2019 года, помимо официальных выходных. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам: