Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

«Волга», «Чайка», «Москвич»: В Луганске на площади показывали ретро-автомобили (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

«Волга», «Чайка», «Москвич»: В Луганске на площади показывали ретро-автомобили (Фото)

01.05.19 20:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 1 мая, прошла выставка ретро-автомобилей и спецтехники. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Выставка прошла на центральной площади Луганска – было представлено «порядка 20 экспонатов автомобилей и мотоциклов начала и середины XX столетия». «Среди экспонатов – ЗАЗ-965, именуемый в народе "горбатый", Москвичи-407 и 402, советский военный полноприводный легковой автомобиль с открытым кузовом ГАЗ-67Б, считающийся первым советским джипом, а также ГАЗ-21 "Волга", ГАЗ-13 "Чайка" и многие другие модели», – утверждают в «ЛНР».

«Среди экспонируемой спецтехники представлены автомобили МЧС ЛНР, газовой службы, кареты "скорой помощи", снегоуборочная и агротехника», – добавляют в «республике».

Отметим, что, судя по фото, выставка не вызвала у местных жителей особого интереса. 

Напомним, на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей прошли праздничные шествия, приуроченные к 1 Мая.

Читайте также:

Комментарии