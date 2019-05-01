Ситуация в пунктах пропуска днем 1 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Anna: «9:58. Бахмут в Горловку сразу на паспортный. (Машины)»;

Anna: «10:52. Бахмут в Донецк. Перед паспортным ДНР ±30 машин»;

Anna: «11:18. Горловка в Бахмут около 30 на паспортный. Бахмут в Горловку очередь перед МВД (за паспортным) машин 20»;

«Ed»: «11:51. Майорск пешая – сквозняк»;

Marina: «12:25. Майорск. В Горловку пусто, и пешие, и машин нет. Из Горловки на ДНР перед паспортным и БП машин по 20. На "нулевом" пусто. Пеших на 1 автобус везде. Пешком прошли все за час».

КПВВ «Марьинка»:

Игорь: «11:04. Курахово на 9:16 утра машин 40, но живенько идет очередь»;

Сергей: «11:32. Курахово в Донецк 6 машин»;

Ярослав: «12:11. На 12:00 из Донецка в Курахово 54 авто общей и 5 льготы, очередь до спуска с моста»;

Alexandr: «12:12. КПВВ Марьинка в сторону Курахово очередь почти до "нулевого". Движения нет»;

Ольга: «13:06. На "Каргилле" в сторону Курахово 4 машины льготной очереди, и штук 20-25 основной»;

Ольга: «13:40. На украинском в сторону Курахово есть очередь и на "нулевом", и на проверку, машин по 25-30»;

Вита: «14:00. "Каргилл" в Курахово основная 60 и 15 льготы»;

Ярослав: «14:35. Марьинка: на выезд из Донецка с 12:00 часов проехали 50 машин за 2,5 часа, на въезд на донецкий пост 34 машины, 4 льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алексей: «10:00. Новотроицкое пусто в обе стороны. В Еленевке в сторону Донецка примерно машин 25-30»;

Irina: «11:30. Еленовка на выезд между вторым и третьим. На въезд 1 протяжка»;

Лариса: «12:45. Подъехали к Еленовке. Впереди машин 40, сразу продвигаемся. В сторону Мариуполя»;

Инна: «13:56. В 10:10 в Еленовке стали между 2 и 3 туалетом. Заехали на пост примерно в 13:00, украинский проехали в 13:40. В сторону Донецка в Еленовке пускают в 2 ряда. В Новотроицком пусто в обе стороны»;

Olga: «14:15. В Новотроицке пусто. В Еленовке чуток постоять надо».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «14:04. Гнутово. На вьезд 3 машины, мы выехали 4-е в Донецк, пеших скорее всего немного – автобусы полупустые».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «14:04. Людей сегодня мало, прошла из Станицы в Луганск за 40 мин».

Читайте также: