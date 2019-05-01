Искали оружие и боеприпасы: В Дружковке правоохранители провели отработку (Видео). Новости

Правоохранители из состава Объединенных сил провели отработку Дружковки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщается, отделом Национальной полиции Украины штаба Объединенных сил совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Дружковского отдела полиции проведены оперативно-профилактические мероприятия в городе Дружковка и Дружковском районе. Отработка проводилось с целью выявления оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, установления лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

В результате проведения указанных мероприятий полицейскими выявлен и задокументирован ряд уголовных и административных правонарушений.

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