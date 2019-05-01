Украинские хоккеисты разгромно выиграли матч за выживание на чемпионате мира. Новости

Сборная Украины по хоккею провела третий матч на проходящем в Эстонии чемпионате мира. После поражений от Японии (2:3) и Польши (3:7) наша команда встречалась с Голландией, которая оба своих стартовых поединка также проиграла. По сути, для украинцев этот матч был битвой за выживание в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, ведь команда, занявшая в нем последнее место, опустится уже в четвертую по рангу лигу. И эту битву сборная Украины убедительно выиграла – 8:1, сообщает «Сегодня».

Некоторое время голландцы играли с Украиной на равных, однако затем шайбы в ворота соперника посыпались одна за другой.

Голландия – Украина – 1:8

0:1 - 19 Михнов

1:1 - 27 Мейсон

1:2 - 32 Мережко

1:3 - 32 Скрипец

1:4 - 33 Лялька

1:5 - 36 Мазур

1:6 - 44 Михнов

1:7 - 49 Лялька

1:8 - 58 Лялька

В четвертом туре ЧМ сборная Украины в четверг, 2 мая, сыграет со сборной Румынии, которая перед этим одолела по буллитам эстонцев и в основное время – японцев. Начало встречи – в 16:30.