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Украинские хоккеисты разгромно выиграли матч за выживание на чемпионате мира. Новости

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Украинские хоккеисты разгромно выиграли матч за выживание на чемпионате мира

01.05.19 23:13segodnya.uaНовости

Фото: XSport

Сборная Украины по хоккею провела третий матч на проходящем в Эстонии чемпионате мира. После поражений от Японии (2:3) и Польши (3:7) наша команда встречалась с Голландией, которая оба своих стартовых поединка также проиграла. По сути, для украинцев этот матч был битвой за выживание в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, ведь команда, занявшая в нем последнее место, опустится уже в четвертую по рангу лигу. И эту битву сборная Украины убедительно выиграла – 8:1, сообщает «Сегодня».

Некоторое время голландцы играли с Украиной на равных, однако затем шайбы в ворота соперника посыпались одна за другой.

Голландия – Украина – 1:8

  • 0:1 - 19 Михнов
  • 1:1 - 27 Мейсон
  • 1:2 - 32 Мережко
  • 1:3 - 32 Скрипец
  • 1:4 - 33 Лялька
  • 1:5 - 36 Мазур
  • 1:6 - 44 Михнов
  • 1:7 - 49 Лялька
  • 1:8 - 58 Лялька

В четвертом туре ЧМ сборная Украины в четверг, 2 мая, сыграет со сборной Румынии, которая перед этим одолела по буллитам эстонцев и в основное время – японцев. Начало встречи – в 16:30.

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