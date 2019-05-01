Во время пьяной ссоры: На Донетчине женщина убила сожителя. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) правоохранители разоблачили женщину, совершившую умышленное убийство. Об этом сегодня, 1 мая, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сообщается, что женщина смертельно ранила ножом своего сожителя, но, чтобы избежать ответственности, не признавалась и давала ложные показания.

«На выходных в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение от врачей "скорой помощи" о том, что в частном доме обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался хозяин жилья 1974 года», – рассказали в полиции.

В ходе первоочередных следственных и розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна сожительница убитого.

«Женщина сначала свою причастность отрицала. Однако следователями было собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что убийство совершила именно она. Поняв, что избежать ответственности не удастся, злоумышленница в содеянном созналась. Подозреваемая пояснила, что во время употребления спиртных напитков у них с сожителем возник конфликт. Женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Ранение оказалось несовместимым с жизнью», – отметили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Женщине, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, сообщено о подозрении по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.