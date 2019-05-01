По имени ребенка: В Мариуполе полицейские разыскали правонарушителя . Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 38-летний мужчина нанес 27-летнему мужчине ножевые ранения. Полицейские вышли на правонарушителя по имени ребенка – это была единственная зацепка в поисках. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, в полицию из больницы поступило сообщение о предоставлении помощи 27-летнему мужчине с колотыми ранениями грудной клетки. Мужчина получил телесные повреждения в Пасху во время конфликта на территории городской больницы. В ходе опроса возможных свидетелей и очевидцев, следователи установили, что правонарушитель был с женщиной и ребенком. Один из очевидцев сказал, что слышал имя девочки.

В этот день многие мариупольцы шли в церковь с семьями. Имея приблизительные приметы и имя ребенка, полицейские провели поквартирный и подворовой обход и нашли человека, похожего по описанию. Им оказался 38-летний местный житель, который рассказал, что, отдыхая на лавочке с семьей, сделал замечание мужчине по поводу непристойного поведения. Это переросло в конфликт, в ходе которого он ударил незнакомца ножом.

Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции и сейчас сотрудничает со следствием и дает показания.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.