На Полтавщине переселенец открыл и развивает инкубационную станцию (Фото). Новости

На Полтавщине переселенец Андрей Волошин развивает инкубационную станцию. Она заработала 2,5 года назад, когда мужчина переехал из неподконтрольного украинским властям Шахтерска (Донецкая обл.).

Андрей Волошин выкупил старое инкубаторное предприятие в Полтавской области и начал новую жизнь с семьей. Сейчас на инкубационной станции работает 8 инкубаторов. «У нас услуги инкубации: люди привозят яйца, мы выводим цыплят и отдаем потом», – отмечает Андрей.

В новом зале инкубации яиц уток сейчас идет ремонт. По словам владельца станции, он начнет работу через неделю. «Инкубационный шкаф полностью отремонтирован, обшит нержавеющей сталью, полностью отремонтирован люфт. Датчики электронные стоят, а раньше стояли ртутные», – говорит собственник.

Свой бизнес переселенец открыл в пгт Новые Санжары в сентябре 2016 года. «Приехали на обум сюда. Просто увидели в интернете объявление, что продается инкубаторная станция. Решили приехать и посмотреть. На следующий день были здесь. Тут стояли старые шкафы для инкубации, мы их полностью реставрировали, установили оборудование и запустили в работу», – вспоминает мужчина.

«Первый год, когда мы приехали, было очень сложно. Мы здесь никого не знали. Даже не у кого было что-то спросить. И очень сложно было набрать новых людей – не попадались мне люди, которые хотели бы плодотворно работать», – отмечает Андрей.

Своей профессией он занимался и на Донетчине, в Шахтерске. «Там у нас тоже была инкубационная станция, но она практически не работает, потому что город оккупирован, делать там нечего. Молодежь вся оттуда выезжает. Война – одним словом», – вспоминает мужчина.

«Начинали с малого – с 2 до 5 тыс. яиц. Теперь у нас в год инкубируют около 700-800 тыс. яиц. Оборудование мы еще будем доставлять. Хотим дойти до инкубации 5 млн яиц в год. У нас страна способствует развитию бизнеса. Нужно приложить усилия, чтобы что-то начать», – поделился планами Андрей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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