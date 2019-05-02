Из общежития в свое жилье: Многодетной семье украинского военного подарили дом (Фото). Новости

На Львовщине многодетная вдова участника боевых действий на Донбассе Мария Ракус заселилась в новый дом. Женщина одна воспитывает 9 дочерей. Младшей – 10 месяцев.

Новое жилье многодетной семье подарил благодетель, он также дал деньги на ремонт и мебель для помещения. До этого вся большая семья жила в однокомнатной квартире в общежитии.

В новом частном доме несколько комнат, где дети спят, играют, учат уроки и обедают. Кухня – полностью территория хозяйки, которой она особенно рада. «Это моя зона – баночки, тарелки. В том жилище я не имела того, что у меня есть здесь. Там у нас стоял столик, одна тумбочка, а теперь я – хозяйка», – отмечает Мария.

В новый дом многодетная семья вселилась без отца. У него были проблемы с сердцем, и после двух лет на войне доброволец 8-го батальона «Аратта» умер в зоне боевых действий на Донбассе в январе этого года от инфаркта.

Сейчас Мария Ракус с детьми живет в доме площадью 100 кв. м. В общежитии девочкам приходилось по очереди делать уроки, а спали все вместе. «Вечером дети, например, старшие делают уроки, младшие могут пойти в другую комнату играть. Кто-то может смотреть телевизор, кто-то может пойти на улицу. Главное – у них есть место, и знают, что все не в куче. Дети не в коробках держат вещи. Когда я сюда переселилась, первый вопрос, который я сама себе задала: "Боже, а как я это все держала в одной комнате?"», – рассказывает вдова.

Новому дому дети рады не меньше. Больше всего хозяйка дома рада возможности содержать домашнее хозяйство – возле дома большой двор, огород и сад. «Уже есть 188 кур своих, хочу уток взять с два десятка, 5 уже есть, а здесь грядки сделаю», – поделилась планами Мария.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»