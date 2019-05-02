Смешной Донецк: Алкомаркеты, «ДНР» вместо брильянтов и асфальт – в лужи (Фото, видео). Новости

В апреле и первый день мая в «Л-ДНР» основными темами стали дороги, майские шествия, проведение текущих «республиканских» мероприятий, и, конечно, известие о выдаче российских паспортов. Этим и иным нюансам посвящена очередная серия «Смешного Донецка»* – нестандартные ситуации, забавные и не очень факты повседневной жизни «республик», которые подмечали местные жители и делились своими наблюдениями в социальных сетях.
Весной традиционно активизируется тема дорог. Еще в 2017 году тогдашний «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что сотрудники «Донбасской академии строительства и архитектуры ДНР» (г. Макеевка) разработали уникальную технологию, которая позволяет укладывать дороги при любой погоде, в том числе в дождь и снег. Вероятно, именно эту технологию во время апрельских ливней этого года применяли в Макеевке:
А это Ленинский район Донецка – главное, баннеры «поидеологичнее»:
В Донецке в одной из больниц военным для лечения бесплатно выдали сироп от кашля – просроченный (срок годности – до июля 2014 года) и с этикетками на украинском языке.
Житель Горловки Михаил Светлов сделал подборку «алкомаркетов» города, которых в последнее время открылось довольно много. «Намедни заметил, что недалеко от Собора был весьма торжественно открыт новый (на месте старого гастрономчика) магазин – Алкомаркет!... В городе на пятом году войны все большей популярностью пользуются именно магазины по продаже алкоголя… Парикмахерские многие просто не работают, а те, что работают – просто еле сводят концы с концами... Магазины одежды ("бутики") – в таком же финансовом положении… Часто вижу закрытые продуктовые магазины. Не рентабельно… А вот алкомаркеты – другое дело! Их становится все больше и больше! И названия – одно другого краше! "40 градусов", "Бухарест", "Меркурий"... А вывеску "Мечта – алкоголь дешево!" я не могу читать с другой интонацией. По численности их можно сравнить только с аптеками», – отмечает горловчанин.
В Донецке также открываются «алкомаркеты», «воины» и пр. А вместо магазина обуви «Ecco», который в довоенный период работал на пересечении ул. Университетская и пр-та Театральный, в 2016-м открыли точку сувениров, а сейчас – это уже «Донхозторг».
Останки разрушенного при «ДНР» кафе-корабля «Пилигрим» в Донецке «обновили» надписями:
Но все это мелочи. Главное – «республиканскость», дух «патриотизма». Триколоры, пионерия, марши и шествия…
Вот и на центральной площади Донецка на здании бывшего Минугля УССР (при становлении «ДНР» здесь находился «комитет государственной безопасности», который тогда возглавлял Александр Ходаковский) вместо яркого «Royal Diamonds» появились базовые «республиканские» три буквы:
А в Луганске к 9 Мая из Дома техники делают Рейхстаг:
В общественном транспорте Донецка с конца апреля – «майские» талоны, выпущенные к 5-летию «республики»:
Не отстают и местные дизайнеры:
Есть особенности и у «республиканского» транспорта:
Также пользователи соцсетей подметили, что первые автомобильные номера «ДНР» появились задолго до «республики»:
Такие междугородние автобусы занимаются перевозкой пассажиров в «ДНР»:
Еще к теме транспорта: потеплело – в «ДНР» активизировались воры автомобильных номеров, такая местная преступная особенность.
Из положительного. В центре Донецка на бульваре Пушкина открыли бесплатный подземный туалет – но на роликах и велосипедах вход воспрещен:
В разделе «Разное» – еще ряд нюансов из жизни в «ДНР», как мирных граждан, так и военных. Здесь и «новогодние» баннеры в жаркие дни апреля, и проукраинские надписи в парке им. Щербакова, и антивоенные призывы на досках объявлений Донецка, и мэм-реакция на выдачу российских паспортов, и многое иное.
*Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов. Но при этом наименование серии осталось прежним.
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