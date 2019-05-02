В РФ сообщили, сколько жителей в «Л-ДНР» хотят получить российские паспорта. Новости

Согласно опросу, проведенному в «ДНР» и «ЛНР», 86% жителей выразили желание получить паспорт России. Об этом заявил представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов, передает российское агентство «ТАСС».

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», – сказал он.

При этом не сообщается – когда был проведен опрос, сколько в нем участвовало респондентов, какое ведомство проводило данное исследование.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2019 года в обеих «республиках» проживало 3 млн 743 тыс. 472 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.