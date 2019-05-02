Может, это специально делается: В неподконтрольном Алчевске разворотили кладбище (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) транспортное средство – вероятно, трактор с ковшом – разворотило могилки, поломало оградки и кресты на городском кладбище. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Поехали на городское кладбище навести порядок на могиле родственников. Увидели такую картину. Это капец просто. Судя по следам, машина большая и, похоже, с ковшом. А водитель, скорее всего, был пьян, потому что в нормальном состоянии так накуролесить нереально», – пишет Екатерина.

Также она публикует фото:

Местные жители высказывают возмущение:

Константин: «Слов нет... Пора возвращать расстрел. Ибо безголовых все больше и больше»;

Алексей: «Жесть!»;

Игорь: «Животное»;

«Melij»: «Уроды моральные».

Люди спорят о том, есть ли в произошедшем вина директора кладбища:

Денис: «А куда директор смотрел, он там каждый день находится»;

Александр: «В отставку директора кладбища»;

Наталья: «А директору все по барабану, он только плечами пожимает и говорит, что он ничего поделать не может. Мы тоже приехали убирать и офигели: зимой возле наших могилок было захоронение, там такой бардак устроили… К директору подошли, а ему пофиг»;

Анна: «Причем тут директор кладбища? Он же не охранник, у него другие вопросы. А это мог кто угодно сделать и в любое время суток, так как этот сектор кладбища находится за воротами и непонятно, при каких обстоятельствах это произошло. Да, некрасиво и много плохого в этом, но директор тут уж точно не причем. Собирайте людей, и пусть выделяют людей для охраны. Но здесь, в нашей не цивилизации, этого не будет»;

Алексей: «Причем директор?.. Неужели так трудно поделать новые, нормальные, видимые таблички секторов! Можно же сделать по периметру секторов хотя бы деревянные, яркие, высокие таблички! Чтоб люди по полдня не искали! Всякое бывает. Потерялись, не могут сориентироваться и т.д. Таблички уже наполовину прогнившие стоят кое-где. Незаметные, ржавые и тупо уже почти в земле. Причем тут директор, да?».

Некоторые жители Алчевска советуют обратиться в «полицию». «Вандализм. Обратитесь по факту к сотрудникам полиции», – пишет Александр О.

Также высказываются предположения о том, что кладбище было разбито специально. «А, может, это специально делается, портятся памятники, заборчики, чтобы люди обращались в ритуальные агентства, тратили деньги?!», – высказывает мнение Анастасия.

Иные жители Алчевска пишут о том, что на кладбище также воруют памятники. «У моей прабабушки памятник сперли. На металл», – делится Александр Ч.

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