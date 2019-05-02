Жутчайшее впечатление: В Донецке показали неврологическое отделение одной из больниц (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке неврологическое отделение в горбольнице № 6 находится в ужасном состоянии. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Автор поста Павел в одном из местных пабликов рассказал об отделении, в которое, по его словам, поступает больше всего больных с различными неврологическими диагнозами. Ремонт в помещениях проводится в 90-х годах.

«Лечение в таких отделениях может быть опасно для жизни… Со слов некоторых сотрудников: не выделяются деньги на покупку моющих средств, санитарки и медсестры собирают с пациентов денежные средства (кто сколько может), для покупки перчаток и систем для капельниц скидываются медицинским персоналом отделения», – делится Павел.

«По поводу питания: более-мнение – чай, все остальное даже едой нельзя назвать! В палате со мной лежал один абсолютно одинокий мужчина 1939 года рождения с очень тяжелым и страшным неврологическим заболеванием, буквально не мог ничего самостоятельно делать. Его и всех пациентов кормили "супом" и "борщом" (на вид отличались только цветом), который не ела даже бездомная кошка... На фото – не пригодные к употреблению макароны, которыми пришлось давиться дедушке», – добавляет он.

Многие жители Донецка подтверждают слова автора и рассказывают о собственном опыте:

Любовь: «Это отделение производит жутчайшее впечатление. Напоминает морг, но для живых»;

Радмила: «Да, все так, как автор описывает. При Захарченко периодически выдавали гуманитарные лекарства, это многим помогало. Персонал, в целом, профессиональный, но многие начали разбегаться. Главврач опытный профи – на моих глазах полностью поставил женщину на ноги после второго инсульта. Было тяжелое искажение лица, полный паралич одной стороны тела. В общем, ресурс и потенциал есть. Обратили бы на них внимание, результат был бы отличный. Но это неврология, там 40-60% смертности, поэтому считают: нерентабельно. А очень жаль...»;

Андрей: «Худшее отделение, которое я когда-либо видел. Такое ощущение, что сюда умирать привозят»;

Анна Ш.: «У нас много таких больниц»;

Анна С.: «Откуда вообще информация, что бесплатная медицина… Неоднократно приходилось лежать в больнице с детьми, у меня их двое. И даже намека не было на что-то бесплатное. Непосредственно сами лекарства со шприцами + самая большая пачка ваты, спирт (и это все на 3-4 укола) и дезсредство. А однажды экстренно пришлось вызвать скорую ночью, муж со старшенькой поехал, в кармане 500 руб. (205 грн по местному курсу на 02.05.2019 – ред.), не успели снять деньги на выходных, так еще и упрекнули "что же вы в больницу без денег приехали"»;

Анна: «На втором этаже ремонт и хорошие матрацы. Моя свекровь там лежит регулярно»;

Елена: «У меня отец лежал там лет 12-13 назад. Все было так же. Неужели в городе не найдется никакого помещения, куда можно переместить такое отделение. Тяжелейшие больные, всех инсультников туда везут, и совершенно никакого внимания»;

Андрей: «На моих глазах скорая, которую вызвали на инсульт, ничего не сделала, когда эту же женщину с инсультом привезли в больницу, тоже ничего не сделали, пока не сбегали и не купили лекарство, просто стояли, смотрели и морозились. Хотя все знают, что помощь надо оказать как можно быстрее».

Также люди отмечают, что «власти» могли бы обратить внимание на проблемы:

Светлана: «Да тут все одно к другому. Для ремонтов нужны деньги»;

Леха: «Смысла сравнивать с европейскими медучреждениями нет, это и дураку понятно. Но вот хоть простенькую косметику можно же сделать, это не так дорого... Всем просто по**й… Это госструктура и содержит ее государство. Для этого платят налоги»;

Виктор: «Зато слепили из г**на монету для Порошенко. Камень в честь Крыма в парке поставили. На это, безусловно, деньги есть»;

Павел: «Не сделать ремонт в отделении, где лежат тяжело больные – беспредел… Когда это отделение развалится полностью, минздрав скажет, мол, ребят, мы не в курсе, деньги выделялись».

Кроме того, дончане отмечают, что «власти» постоянно отчитываются о хорошем состоянии дел в сфере медицины:

Нюта: «Зато Долгошапко ("министр здравоохранения ДНР" – ред.) везде докладывает, как хорошо она работает, и все в министерстве замечательно, медикаменты есть, все есть, гуманитарные продукты есть! Я даже не сомневаюсь, что у нее лично все это есть. Только причем тут наши больницы?»;

Александр: «Ну так по телевизору говорят, что медицина лучше, чем в Америке, украинцы, приезжайте, лечитесь».

Напомним, на 1 января 2019 года в «ДНР» работало 9 110 врачей и 18 037 средних медработников. Говоря о дефиците кадров, «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко приводила ситуацию в Иловайске, где в 2018 году умер последний врач-педиатр и город остался без единого «детского» врача. Также «министр» пояснила дороговизну операций в «ДНР» тем, что медицинская гумпомощь из России поступает в недостаточном объеме.

Ольга Долгошапко сообщила, что основные проблемы здравоохранения «ДНР» – низкий уровень зарплат в сфере медицины, острый дефицит кадров и износ оборудования.

Напомним, по информации вице-премьер-министра Украины Павел Розенко, благодаря медреформе заработная плата украинских врачей и медицинских работников выросла в 4-4,5 раза.

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