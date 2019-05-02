Хочешь замечательно провести ночь: В «ДНР» тренировались активисты «народной дружины» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке прошла тренировка активистов «народной дружины». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Тренировка состоялась на базе легкоатлетического манежа «Донецк», в программе были кроссфит-эстафета и бои мешками.
«После соревновательной программы состоялось вручение первых удостоверений народных дружинников 33-м старшим дружинникам городов и районов республики», – утверждают в «ДНР».
Большинство местных жителей в соцсетях критично восприняли данную информацию:
- Дмитрий: «Мда... дружины... бои мешками... Шел 21 век, век компьютеризации и информатизации»;
- Виктория: «И прошел мимо»;
- Ирина: «Так что теперь, сидеть вялой капустой с утра до вечера за компом?»;
- Сергей: «Лучше с мушкетом на коне патрулировать улицы. Камеры видеонаблюдения и патрульная полиция – для вымирающей Европы и США»;
- Дмитрий: «Нет, блин, лучше мешками драться… Причем тут за компом сидеть? Просто вот эти все совковые стандарты в 21 веке – как-то дико, что ли!»;
- Сергей: «Ну хоть не борьба в грязи».
Критики досталось и самим дружинникам. Люди в том числе считают, что дружинники будут «превышать полномочия»:
- Никита: «Хочешь замечательно провести ночь? Выходи после 11, тебя ждет бой на мешках. Замечательная экскурсия в местное РУВД, а также непередаваемый вкус резиновой дубинки»;
- Андрей: «Я смотрю, дружина серьезно настроена. Бои мешками»;
- Олег: «Бои мешков»;
- Андрей Р.: «Ну теперь ждем, когда на дружинников посыплются заявления в полицию за превышение полномочий...»;
- Андрей А.: «Ужас, сколько безработных людей»;
- Алексей: «После соревновательной программы состоялось отмечание в ближайших пивбарах».
Как сообщалось ранее, в «ДНР» к созданию народных дружин, которые будут следить за общественным порядком, приступили в начале марта. Но жители изначально негативно отреагировали на данную инициативу «властей». По состоянию на апрель из всей «республики» на участие в дружинах подали заявки около 300 человек.
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