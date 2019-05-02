Хочешь замечательно провести ночь: В «ДНР» тренировались активисты «народной дружины» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке прошла тренировка активистов «народной дружины». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Тренировка состоялась на базе легкоатлетического манежа «Донецк», в программе были кроссфит-эстафета и бои мешками.

«После соревновательной программы состоялось вручение первых удостоверений народных дружинников 33-м старшим дружинникам городов и районов республики», – утверждают в «ДНР».

Большинство местных жителей в соцсетях критично восприняли данную информацию:

Дмитрий: «Мда... дружины... бои мешками... Шел 21 век, век компьютеризации и информатизации»;

Виктория: «И прошел мимо»;

Ирина: «Так что теперь, сидеть вялой капустой с утра до вечера за компом?»;

Сергей: «Лучше с мушкетом на коне патрулировать улицы. Камеры видеонаблюдения и патрульная полиция – для вымирающей Европы и США»;

Дмитрий: «Нет, блин, лучше мешками драться… Причем тут за компом сидеть? Просто вот эти все совковые стандарты в 21 веке – как-то дико, что ли!»;

Сергей: «Ну хоть не борьба в грязи».

Критики досталось и самим дружинникам. Люди в том числе считают, что дружинники будут «превышать полномочия»:

Никита: «Хочешь замечательно провести ночь? Выходи после 11, тебя ждет бой на мешках. Замечательная экскурсия в местное РУВД, а также непередаваемый вкус резиновой дубинки»;

Андрей: «Я смотрю, дружина серьезно настроена. Бои мешками»;

Олег: «Бои мешков»;

Андрей Р.: «Ну теперь ждем, когда на дружинников посыплются заявления в полицию за превышение полномочий...»;

Андрей А.: «Ужас, сколько безработных людей»;

Алексей: «После соревновательной программы состоялось отмечание в ближайших пивбарах».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» к созданию народных дружин, которые будут следить за общественным порядком, приступили в начале марта. Но жители изначально негативно отреагировали на данную инициативу «властей». По состоянию на апрель из всей «республики» на участие в дружинах подали заявки около 300 человек.

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