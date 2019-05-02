Целая эпоха жизни ушла: Жители Донецка отреагировали на закрытие еще одного супермаркета . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке закрывается очередной супермаркет торговой сети «Амстор сити» – на этот раз на б. Шевченко. Местные жители в соцсетях обсуждают закрытие супермаркета.

«"Амстор" на б. Шевченко закрылся! На универсаме "Украина" тоже, и на Таманском – та же история», – пишет автор поста.

Многие дончане высказывают сожаления и отмечают, что в «ДНР» продолжают закрываться магазины. Жители Донецка считают, что это показатель низкого уровня доходов населения:

Анна: «Целая эпоха жизни ушла вместе с "Амсторами". Грустно»;

Николай: «Так скоро одни маленькие магазинчики и базарчики останутся. У людей доходов нет, богатые и средний класс выехали… На непризнанную территорию официальные публичные компании не приходят. А, во-вторых, в Донецке уничтожен средний класс, следовательно, большие мегамаркеты и моллы умирают»;

Александр: «Это к нашему главе, который типа все рулит и разруливает. Если будут и дальше давить бизнес дурацкими законами, то и маленьких магазинчиков не останется...»;

Роман: «Магазины, ТРЦ, супермаркеты – это зеркало уровня жизни населения. Повышается уровень жизни населения – становится больше магазинов и супермаркетов. А у нас они только закрываются»;

Николай: «Ну так всех внутренних инвесторов из Донецка же изгнали, предприятия поотжимали, а ни ума ими управлять в условиях серой зоны, ни оборотных средств не подумали откуда брать. Инвестиций в серую зону не будет по определению, тем более, для РФ вообще нафиг экономика Донбасса не нужна – конкуренты для предприятий РФ. Только военный полигон, а лишнее население или передохнет, или разъедется. На то и расчет»;

Дима: «Все только начинается...»;

Клава: «Печально все это. Катимся в бездну. Молодые уезжают, бизнеса нет, торговли нет, бесперспективная территория».

Некоторые дончане напоминают, что полки супермаркета давно пустовали:

«John»: «Так там брать нечего было. Одна полка одной единицей заставлена»;

Светлана: «К этому все шло, магазины уже год назад были полупустые. Жаль, конечно»;

Александр: «Давно пора, там не было ничего».

Пользователи соцсетей пишут о том, что супермаркет данной сети на пр. Ильича еще работает. «На Ильича еще работает, правда, ассортимент скудненький», – пишет Анастасия.

Также в местных пабликах разгораются споры тех, кто считает закрытие супермаркета не слишком большой потерей, и тех, кто придерживается противоположного мнения:

Александр: «Да и нафиг тот "Амстор" с его "скромными" ценами...»;

Николай: «Да нафиг все, кроме огорода! Даешь натуральное хозяйство!»;

Александр: «Ты голодаешь, тебе негде купить продукты? "Амстор" был последний в Донецке продуктовый магазин?»;

«Sharlin»: «Да все нафиг! Ничего не надо. Пусть стоят пустые здания, облазят и разрушаются. Красота»;

Дмитрий: «Был "Амстор", закрылся. Открыли "Амстор сити", скоро и его закрывают. Ждем открытия "ДонАмстор"»;

Роман: «Зато концерты чуть ли не каждые выходные. Больные люди».

Как сообщалось ранее, «Амстор» до 2016 года оставался самой мощной торговой сетью в «ДНР». У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках.

В мирное время насчитывалось 18 точек «Амстора», в 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов. Однако весной 2017-го закрылись сразу три точки в Калининском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей. Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» в Пролетарском районе Донецка. В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора» открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала) и др. Со 2 февраля на месте пустующих крупных «Амсторов» открылась новая сеть «Амстор сити» («Амстор city»): 5 магазинов – в Донецке и один – в Горловке. Отмечалось, что «Амстор сити» – это новая структура, которая контролируется «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и Игорем Сосновским (бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова). Документы оформлены на Юлию Соболь, так же, как и два ресторана быстрого питания «ДонМак» (на Крытом рынке и на площади Ленина). Юлия Соболь – подруга жены Сосновского.

После того, как осенью 2018 года Тимофеев бежал из «ДНР» в Россию, у торговой сети началась очередная волна проблем. К марту 2019 года закрылись несколько супермаркетов.

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