Лишь паспорт «республики»: Разъяснение миграционной службы РФ о выдаче российских паспортов для «Л-ДНР» . Новости

Российские паспорта будут выдаваться жителям «ДНР» или «ЛНР» исключительно при наличии «республиканского» паспорта. Такое разъяснение дала начальник отдела рассмотрения вопросов гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве Ирина Цыпляева на запрос одного из жителей неподконтрольной украинской власти части Донецкой области. Копию ответа он опубликовал в соцсетях.

Обращение было вызвано тем, что в паспортных столах «Л-ДНР» отмечается ажиотаж с получением «республиканских паспортов» и некоторые люди сочли, что для получения российского гражданства достаточно паспорта гражданина Украины.

В ответе Цыпляевой подчеркивается, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24.04.2019 «с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрошенном порядке в соответствии… имеют право обратиться граждане Украины , постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта Донецкой иди Луганской народных республик ».

Также Цыпляева дополняет, что к заявлению и «паспортам Л-ДНР» необходимо приложить следующие «документы и их копии, засвидетельствованные в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате»:

документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Луганской или Донецкой области Украины (прописка в «паспорте ДНР или ЛНР»);

документ о наличии гражданства иностранного государства (паспорт гражданина Украины);

документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества (если таковое было);

документ о заключении (расторжении) брака (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

В ответе уточняется, что гражданство выдается в упрощенном порядке, т.е. не требуется :

получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России;

документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию;

документ об отказе от имеющегося иного гражданства;

документ, подтверждающий владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды.

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Если после подачи документов лицу было отказано в получении российского гражданства, то оно имеет «право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в административном и (иди) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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