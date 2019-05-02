На Донетчине обнаружена незаконная АЗС (Фото). Новости

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины из состава Объединенных сил обнаружили очередную незаконную автозаправочную станцию (АЗС), на которой продавали горючее без соответствующих разрешительных документов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, которое привлечено в состав Объединенных сил, в ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в поселке Новгородское без соответствующих разрешительных документов.
В результате проведенных мероприятий изъято около 22 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму около 620 тыс. грн и оборудование на сумму около 2-х млн грн. Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму свыше 2,6 млн грн.
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