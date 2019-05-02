Эксперт рассказал, как выборы повлияли на курс валют. Новости

На стабильность курса валют в Украине в предвыборный период повлияли три основных фактора. Об этом рассказал экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко.

По его словам, один из факторов, который мог оказать влияние на стабильность валюты за последние несколько месяцев, политический. «Основное, что сыграло здесь роль, то, что выборы прошли демократично, легитимно, и Владимир Зеленский получил уверенную победу, что не создает никаких оснований для оспаривания результатов оппонентами», – отмечает эксперт.

«Это сигнал, как для украинского, так и для международного сообщества, что выборы прошли нормально, и нет никаких оснований ожидать, что произойдет какая-то внутренне-политическая дестабилизация. Это определенный фактор стабилизации в нестабильный предвыборный период», – продолжил Шутенко.

Он отметил, что вторым важным фактором, влияющим на курс национальной валюты за последнее время, стал экономический: «Политическая нестабильность может привести к экономической, но этого не произошло. Нужно вспомнить, что в прошлом году НБУ была увеличена учетная ставка до 18%, этим было создано основание для привлечения дополнительных инвестиций в финансовые инструменты – государственные облигации, которые начали скупать иностранные финансовые институции, и таким образом вкладывать деньги в украинскую экономику».

«Третий момент – мы можем сейчас посмотреть результаты по внешне-торговому сальдо за I квартал 2019 года… У нас не было за I квартал 2019 года очень большого оттока валюты. Это в свою очередь стабилизировало национальную валюту и усилило ее позиции», – добавил аналитик.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 избирателей. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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