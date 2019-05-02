Российские паспорта в «Л-ДНР»: Что и как изменится для жителей. Статьи

В Ростовской области России пару дней назад открылись два центра выдачи паспортов жителям неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Для «ЛНР» – в Новошахтинске, для «ДНР» – в селе Покровском. Таким образом, процесс российской паспортизации из теоретической плоскости перешел в практическую.

Почти во всех местных отделениях «миграционной службы» (они же – «паспортные столы») «ДНР» и «ЛНР» – аншлаг. Многие местные жители пытаются получить «республиканский паспорт», без которого по упрощенной процедуре не выдадут российский документ.

Послание от слова «послать»

Как известно, старт процессу дал указ президента России Владимира Путина №183 «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», подписанный 24 апреля нынешнего года. В Украине документ немедленно получил альтернативное название – «Об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса».

Указ этот наделал много шума, вызвав серьезный международный резонанс. Причем, преимущественно, негативный. Отреагировали на него и в Украине. В частности, несколько дней назад в министерстве иностранных дел (МИД) Украины в очередной раз потребовали отменить указ и все принятые для его исполнения документы. «Международно-противоправные деяния Кремля (выдача паспортов, – авт.) грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины… Противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной. Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях к гражданству Украины, определенного Конституцией и законодательством Украины… Украина призывает международных партнеров не признавать и не принимать паспорта, выданные Россией жителям временно оккупированных территорий Донбасса», – сказано в заявлении МИД Украины.

В ответ на это Путин пригрозил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства вообще для всех украинцев, а не только тех, которые живут на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса. В пикировку с ним по этому поводу немедленно вступили и пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко, и недавно избранный президентом Украины Владимир Зеленский.

Происходящее от этого никак не изменилось – одни протестуют, другие – раздают.

У «матросов» есть вопросы

Ну, а пока на высоком уровне звучат громкие заявления, «на земле» простые жители неконтролируемых территорий банально пытаются сориентироваться – как изменится их жизнь в этих новых условиях. Что означает раздача российских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР»?

Вопросов у людей на самом деле возникло довольно много. Начиная с глобальных, вроде – означает ли происходящее старт процесса присоединения «ДНР» и «ЛНР» к России? Или, наоборот, Россия готовит почву для возвращения этих территорий в Украину и дает возможность всем желающим их покинуть и перебраться в Россию?

Есть и сугубо «шкурные» темы. К примеру, будут ли выплачивать жителям «ДНР» и «ЛНР», имеющим свежевыданные российские паспорта (и, соответственно, российское гражданство), российские же пенсии. И т.д. и т.п.

Ни присоединять, ни возвращать

На вопрос о присоединении к России «республик» ответ изначально был отрицательным. Понятно, что такой шаг подавляющее большинство стран мира восприняло бы крайне негативно, и последствия для РФ были бы соответствующими. Поэтому и сама Россия изначально, по крайней мене на политическом уровне, акцентировала, что присоединять не собирается.

Представители России неоднократно заявляли, что выступают за выполнение Минских соглашений. А согласно этим соглашениям отдельные районы Донецкой и Луганской областей хоть и с «особым статусом», но в составе Украины. Включение этих «республик» в состав России (в любом виде) кардинально противоречит Минским соглашениям. Это – если официально.

Неофициально, многие российские чиновники неоднократно говорили, что Россия не склонна (по многим причинам) присоединять «Л-ДНР» к себе в ближайшем обозримом будущем. Издержки от подобного шага слишком превышают возможные бонусы. И в этом смысле к настоящему моменту ничего не изменилось. Разве что с тех пор для восстановления инфраструктуры региона нужно еще больше ресурсов, чем раньше.

Возможному возвращению неподконтрольного Донбасса под контроль Украины раздача российских паспортов жителям этих территорий, несмотря на первое впечатление, мешает не сильно. Как известно, одним из самых больших камней преткновения в Минских соглашениях является закрепленная там всеобщая амнистия (в т.ч. и для участников боевых действий со стороны «ДНР» и «ЛНР»).

Дело в том, что такое действие воспримется довольно негативно в украинском социуме и тот украинский лидер, который рискнет выполнить что-то подобное – как говорится, нарывается по полной программе. В то же время предоставление российского гражданства работникам «администраций» и военным позволяет им без особых проблем выехать в Россию и остаться там. Это, как бы одно из возможных решений проблемы. К тому же, все они смогут остаться гражданами и Украины (т.к. Украина не признает выдаваемые Россией паспорта), со всеми вытекающими отсюда последствиями. К примеру – правом голоса на выборах.

Один человек – один паспорт?

Впрочем, буквально на днях заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в очередной раз заявил, что Украина будет лишать получивших российские паспорта украинского гражданства.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – украинское. Те люди, которые будут получать гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», – сказал он.

Однако большинство экспертов сомневается, что подобное можно будет сделать. Главный аргумент – Украина не признает эти российские паспорта, к тому же жители аннексированного Крыма тоже получили россдокументы, но из-за этого украинского гражданства не были лишены.

Также многие эксперты считают, что в ближайшее время возврат неконтролируемых территорий обратно в Украину крайне маловероятен сразу по нескольким причинам. Начиная с серьезного ущерба репутации России и ее лидеру (а этого Путин в свою президентскую каденцию допустить не может), и заканчивая тем, что такой шаг практически ничего не дает, пока остается вопрос аннексии Крыма. А Крым возвращать Россия не склонна категорически.

Здравствуй, новое Приднестровье

Третий возможный вариант – Приднестровский или Южноосетинский. В обеих этих самопровозглашенных «республиках» Россия выдала российские паспорта всем желающим их иметь. В результате, в той же Южной Осетии росспаспорта имеют почти все жители. Кстати, именно это стало причиной того, что в августе 2008 года российская армия вошла на территорию Грузии (к которой по международным нормам до сих пор относится Южная Осетия). Формальная причина вторжения России – «защита своих граждан». После раздачи паспортов в «ДНР» и «ЛНР», Россия сможет (в случае необходимости) повторить отработанный сценарий уже на украинской территории. Возможно, это и есть одна из основных причин происходящего.

«Паспорта дадут Москве повод заявить о необходимости выполнить свой долг по защите своих граждан по аналогу Приднестровья», – считает бывший секретарь «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

В этом смысле те жители неконтролируемых территорий, которые опасаются возвращения Украины, рассматривают происходящее как дополнительную гарантию того, что полноценные боевые действия на Донбассе уже не начнутся. А, как известно, начало военных действий, это то, чего жители боятся больше всего.

Правда и мифы о российской пенсии

Кстати, о жителях. Как уже было сказано, многие из них немедленно устремились получать «паспорта» «ДНР» и «ЛНР». Как ни странно, но это, прежде всего, молодежь и люди среднего возраста. Их мотив: для первых – будут искать счастья на новой земле, для вторых – более «радужная» доля для детей.

Также активно вступили в борьбу и пенсионеры, в том числе и те, кто на подконтрольной территории зарегистрированы как переселенцы и получают кроме «республиканской» еще и украинскую пенсию. Не секрет, что отдельные реальные переселенцы (осевшие преимущественно на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей), тоже пооформляли себе «республиканские» пенсии и ездят раз в два месяца за ними в «ДНР» и «ЛНР». Многие из них также решились на «паспорта» «республик».

Мотивы пенсионеров понятны – выплаты. Первый возможный бонус к российскому паспорту, который они ожидали, – получение российской пенсии. Вопрос не праздный, т.к. на начало нынешнего года в «ДНР» проживало 679 тыс. пенсионеров, а в «ЛНР» – 436 тыс.

Как известно, сейчас средняя пенсия в «ЛНР» – 4 874 руб. (1 989 грн в перерасчете по местному курсу валют), в «ДНР» – 5 002 руб. (2 093 грн). В России средняя пенсия определяется для каждого региона отдельно. Но выплаты не могут быть меньше прожиточного минимума. Наименьший он в Липецкой области 8 734 руб. (около 3 600 грн) Словом, российские пенсии в любом случае существенно выше «республиканских». Для сравнения – в марте в подконтрольной части Донецкой области средний размер пенсии составил 4 025 грн, в Луганской на 1 апреля – 3 567 грн. То есть, если получать три выплаты, то получается неплохой доход.

Однако российский Пенсионный фонд уже дал официальные разъяснения по этому поводу. «Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. Гражданину России, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», – сообщил Пенсионный фонд РФ.

А так как для России жители «ДНР» и «ЛНР» официально проживают не на территории РФ, а на территории Украины, то, по ее мнению, пенсии им должна платить соответственно Украина.

Украина же в свою очередь настаивает – Россия оккупировала часть Донбасса, соответственно, и должна нести финансовые обязательства перед жителями. На данный момент Украина готова выплачивать пенсии лишь тем, кто выехал на контролируемую территорию, обрел статус ВПЛ и постоянно проживает здесь. Все остальные свои пенсии получат только после того, как Украина возьмет неконтролируемые территории под свой контроль.

Паспорт как… приглашение

Кроме того, чтобы избежать идентификации гражданина России как жителя «ДНР» и «ЛНР», им будут выдаваться паспорта вообще без штампа о регистрации места жительства. В теории это позволяет поступить также, как делают многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине: купить себе фиктивную регистрацию, но уже на территории России. Однако, удовольствие это не из дешевых.

С другой стороны, паспорт позволяет реально переехать в Россию тем, у кого есть такая возможность. И, может быть, в этом одна из главных задумок – перетянуть часть населения «республик» в РФ. Впрочем, в первую очередь это касается как раз не пенсионеров, а людей трудоспособного возраста.

Такие действия полностью вписываются в новую демографическую доктрину России, утвержденную Владимиром Путиным 31 октября 2018 года. Она предусматривает переселение в Россию от 5 до 10 млн русскоязычных граждан из стран ближнего зарубежья – прежде всего, Украины, Казахстана и Молдовы.

Кстати, пенсионер «ДНР» или «ЛНР», перебравшись в Россию, может внезапно обнаружить, что он… и не пенсионер вовсе. Дело в том, что в «ДНР» и «ЛНР» пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет соответственно 60 и 55 лет. А в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 65 и 60 лет. Так, что могут быть интересные сюрпризы.

Собственно, больше никаких очевидных бонусов для простых жителей неподконтрольного Донбасса получение российских паспортов не несет. Возможность работать в России и возможность получать российские пенсии на определенных условиях. Вот, по большому, счету и все.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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