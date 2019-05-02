В Мариуполе школой руководит самый молодой директор в Украине. Новости

Самый молодой директор школы – 24-летний Николай Чайкин живет в Донецкой области. Учитель немецкого языка с двухлетним стажем руководит в Мариуполе школой №26. На эту должность его кандидатуру утвердили после победы в конкурсе. Родителям и учителям понравилась концепция развития учреждения, которую представил педагог.

О новом директоре школы учителя, ученики и их родители знают не очень много. Познакомились с ним несколько недель назад, и пока дети обсуждают только его внешний вид и делятся своими ожиданиями от нового руководителя. «Он – красивый, прикольный. У него уши такие большие, что смешно иногда становится. Я думаю, что школа станет лучше, потому что я видела картинки новой школы, которую он планирует сделать», – говорит ученица школы №26 Мария Прусова.

«Я думаю, что что-то изменится в школе в лучшую сторону, будет что-то современное после ремонта. Для начала хочется, чтобы разрешили телефоны в школу носить, и чтобы интернет был без пароля», – отмечает учащаяся Полина Ткаченко.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Новый директор мариупольской школы – самый молодой руководитель учебного учреждения в Украине. Прежде чем занять свою новую должность Николай Чайкин представил на конкурсе проект развития школы и победил. «Мне, конечно, было сложно решиться, но меня поддержала моя семья, коллеги на работе. Без поддержки ничего бы не было. Подал документы, прошел конкурс, победил в нем», – рассказывает педагог.

По его словам, главная цель на новой должности – стимулировать желания детей учиться с помощью соревнований и совместными усилиями педагогического коллектива и родителей.

«Должны администрация, учителя и родители объединиться, объединить наши усилия, чтобы организовать такой образовательный процесс и пространство для наших учеников, чтобы они хотели прийти в школу», – считает Чайкин.

«Программа была основана на новой реформе. Были взяты очень интересные тезисы касательно реорганизации учебного процесса. Почему отдали голоса именно за Николая Геннадьевича – решили дать шанс молодости», – сообщила мама одной из учениц Юлия Ткаченко.

Молодой директор сразу понравился педагогическому коллективу школы. «Сначала было очень интересно встретить такого молодого директора. Наверное, мы удивились. Время покажет, какой он. Но то, что ему 24 года – это, несомненно, плюс огромный, потому что молодые силы, молодая кровь, молодые идеи, новые идеи», – сказала учитель начальных классов школы №26 Ирина Красноруцкая.

«Чтобы оправдал ожидания и продолжил те замечательные традиции, которые были начаты нашим прежним директором – Татьяной Борисовной. Он вносит что-то свое, по-новому, по-молодежному – те же гаджеты, те же телефоны», – добавила учитель начальных классов школы №26 Галина Лисовская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»