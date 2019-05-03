Веселкин рассказал об отношении к паспортам РФ в прифронтовом Зайцево. Новости

Российские паспорта людям с проукраинской позицией и умеющим анализировать ситуацию не нужны. Об этом заявил председатель военно-гражданской администрации Зайцево (Донецкая обл.) Владимир Веселкин, передает «Свободное радио» («Вільне радіо»).

«Им (жителям Зайцево, – прим. ред.) это не нужно. Они к этому холодно относятся. Когда меняли АТО на ООС, тогда очень много проведено было разъяснительной работы. Люди шли с вопросами, волновались о том, что будет. Были фейки с "той стороны", что военные имеют право забирать дома. Этого всего нет, так как все прописано в приказе главнокомандующего. Я им распечатывал, раздавал во все гуманитарные штабы в каждом населенном пункте, где четко написано, что только с согласия владельца частное жилье может использоваться военнослужащими», – рассказал он.

По его словам, его знакомым из неподконтрольной украинским властям Горловки паспорта РФ тоже не нужны. «Они смеются и говорят, что глупым снова конфету показывают и они все надеются. Лично я считаю, что это стимулирование людей, которые еще доверяют России. Не более», – отметил Веселкин.

Он добавил, что вместо разъяснительной работы на Донбассе очень хорошо работает «сарафанное радио»: «У нас есть одна показательная семья, которая собирает деньги, чтобы уехать из России, куда они переехали в начале войны, на Урал. Они получают пенсии 8-9 тыс. росс. руб. У них расходы на дрова в год – это 100 тыс. руб. Одна пенсия полностью идет на дрова. Поэтому все знают, какие там пенсии, какие там цены, как там живется, и они уже в сказки не верят».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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