Политическая ситуация для Украины в Евросоюзе существенно усложнится. Новости

В Европейском Союзе наблюдается усиление пророссийского влияния, поэтому ситуация для Украины существенно усложнится уже с июня. Об этом заявил народный депутат Украины, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев.

«Очень плохие тенденции в Европе относительно развития радикальных и популистичных движений. Видим Италию. Последние выборы в Голландии, где с нуля до 18% получила новосозданная антиевропейская и националистическая партия. Все эти процессы свидетельствуют о расцентровании ЕС, которые неизвестно, удастся ли преодолеть. Вызов очень серьезный», – сказал он.

По его словам, только благодаря тому, что Великобритания не вышла из состава ЕС, их большая квота не даст сформировать большинство из «радикалов и популистов» в европейских институциях. «Мы будем наблюдать во всех европейских институциях усиление пророссийского влияния, потому что те радикальные и популистские силы, которые идут сейчас в национальные парламенты и Европейский парламент, они достаточно благосклонны к Кремлю. Поэтому у нас ситуация сейчас существенно усложняется, и особенно – в ПАСЕ», – считает глава украинской делегации.

«В июне, после выборов в Европарламент, у нас будут очень большие проблемы в очередной битве по остановке сценария реванша Российской Федерации там. Мы будем бороться, как только можем, но надо понимать, что задача усложняется во всех здоровых политических силах и в Европе, и в Украине», – прогнозирует нардеп.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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