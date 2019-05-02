Ситуация в пунктах пропуска утром 2 мая: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Сегодня утром, 2 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 25,6 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6675 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6170 человек и 1365 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4610 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2250 человек и 585 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 5870 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Елена: «8:24. Горловка, стоим перед 1-м шлагбаумом. Машин – до 50. Льгота прет непрерывно».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «5:01. "Каргилл" льготные 12, основная 35».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «6:50. Новотроицкое в Донецк 2 ряда машин по 20»;

Андрей: «7:35. "Перлина" в Мариуполь 5 машин, пеших 15 человек. Еленовка в Мариуполь до 2 туалета»;

Андрей: «8:01. Еленовка стоит и туда, и сюда. Движения нет»;

Андрей: «8:06. Еленовка начали выпускать»;

Андрей: «8:33. В Еленовке выпускали на реверс. Только в 8:05 стали впускать в Донецк. На выезд Еленовка между 1 и 2 туалетом. Движение есть, но медленно».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.