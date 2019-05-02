Сводка из зоны ООС за 1 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 120 и 82 мм – около Песок;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новомихайловки, Красногоровки и Николаевки;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Новотроицкого, Марьинки, Авдеевки, Павлополя, Невельского, Пищевика, Верхнеторецкого и Широкино;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Гранитного, Лебединского и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Пивденного;

из стрелкового оружия – у Станицы Луганской.

С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – у Марьинки;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Лебединского;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 197 единиц. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка ("Вольво-центр") и село Спартак, а также поселок шахты "Трудовская" на западе; Докучаевск; село Украинское. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «украинские силовики сегодня утром выпустили свыше 40 мин по Докучаевску и западной окраине Донецка. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Калиновка и Нижнее Лозовое, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».