Командующий ООС отчитался о работе силовиков на блокпостах Донбасса. Новости

За год проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе была создана новая система контроля над пересечением блокпостов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске заявил командующий ООС Сергей Наев.

«Всего за время проведения ООС совместными действиями с Национальной гвардией и Национальной полицией Украины на стационарных и мобильных блокпостах были проверены около 4,2 млн граждан и более 2,8 млн единиц транспортных средств. Были задержаны 1 тыс. 358 человек, из них 415 лиц – по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях», – сказал он.

По его словам, за минувший год в зоне ООС изъяли из незаконного оборота 374 единицы оружия, более 300 тыс. боеприпасов и ручных гранат, около 252 кг взрывчатки, 217 кг наркотических средств. «Найдены 83 единицы транспортных средств, которые находились в розыске», – сообщил Наев.

Командующий ООС проинформировал, что за год проведения операции Объединенных сил, наряду с выполнением оперативных и специальных заданий на Донбассе не остался без внимания вопрос международного сотрудничества: «Нами было организовано и проведено 53 официальных визита иностранных делегаций во главе с президентами европейских стран, сенаторов и должностных лиц США, Великобритании, Канады, дипломатами и депутатами европейских парламентов».

Он напомнил, что за период проведения ООС на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков общей площадью около 24 кв. км и восстановили контроль над населенными пунктами Вольный (Луганская обл.), Южное (прежнее название – Ленинское), Викторовка, Розовка и Шумы (Донецкая обл.).

Наев также рассказал, что было сделано для укрепления линии фронта и о разминировании Донбасса за год.

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