В «ДНР»: В Макеевке чердачное перекрытие рухнуло на лестничный марш. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) чердачное перекрытие обрушилось на лестничный марш. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», 1 мая в доме на ул. Солидарности в Червоногвардейском районе Макеевки произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. «В результате происшествия произошло обрушение 5 кв. м перекрытия на лестничный марш второго подъезда. Комиссией в составе представителей администрации и КП "Коммунальник-15" принято решение произвести ремонт шиферного перекрытия до 03.05.2019», – уверяют в «ДНР».

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