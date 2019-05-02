Паспорта РФ для Донбасса: Эксперт назвал опасность для Украины и Запада. Новости

Выдача российских паспортов жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса по упрощенному порядку – это шаг к аннексии и вооруженному вторжению, а также попытка президента РФ усилить свою переговорную позицию. Об этом рассказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Главная проблема – это то, что Россия потом говорит, что это граждане РФ, которым угрожают. Это вопрос прямого военного столкновения. Это еще не аннексия, но уже шаг к ней. Игнорирование, непонимание этой проблемы, этого вызова – главная опасность для украинской власти и для Запада в целом», – сказал он.

По его словам, то, что на Совете безопасности ООН не было сделано в связи с этим серьезных заявлений, это следствие того, что «нет адекватного ответа, как реагировать на подобные вызовы». «Гибридность вызова, его нелинейность сталкивается с отсутствием единой позиции Европейского Союза и западных партнеров, а также с внутренней игрой США, которые также не могут выработать какую-то устойчивую линию поведения», – отмечает Кулик.

«С другой стороны – наши партнеры в Восточной Европе, например, Литва предложила технический выход из ситуации – не признавать эти [российские] паспорта при получении виз. Можно установить место регистрации, номера этих паспортов – это небольшая проблема. По ним просто не будут выдаваться визы [в страны Евросоюза], потому что получены они незаконно», – добавил эксперт.

Он также считает, что Россия проверяет лояльность местных «властей» в «Л-ДНР» путем выдачи им российских паспортов, которые при этом не дают гарантии получения пенсии РФ и полноценного гражданства этой страны. «Было два сценария [у Путина] – это паспортизация или военные действия для получения выгодной переговорной позиции с новым президентом Украины. Выгодная переговорная позиция – это участие переговорщиков, которые выгодны Путину, возврат Медведчука в пул. Второе – это порядок дня переговорного процесса. Это выполнение Минских договоренностей на условиях РФ – это три», – перечислил аналитик.

«Военное обострение – потери, ситуация с пакетом санкций, тут еще Азовский пакет, отказ европейцев снимать персональные санкции с окружения Путина, новые расследования, судебные иски по активам, еще один раз заблокировать все переговорные процессы с Западом и снова получить полгода "руконеподаваемости" – Путин этого просто не захотел. А входить в новый диалог с Западом после наших выборов ему необходимо», – пояснил Кулик.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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