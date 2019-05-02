На Донетчине сгорело авто (Фото). Новости

В Курахово (Донецкая обл.) 1 мая сгорел легковой автомобиль. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 1 мая в 15:18 спасатели получили сообщение о пожаре, который произошел на ул. Ушакова в Курахово.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что на территории частного домовладения загорелся легковой автомобиль. Бойцы ГСЧС немедленно приступили к тушению пожара. Пожар был локализован в 15:29 и ликвидирован в 15:35. Огнем уничтожено транспортное средство полностью. Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются», – сообщили в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области