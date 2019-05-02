Скифские бабы, Ленин, сирень и ворота в май: В Мариуполе во дворике краеведческого музея прошел необычный пикник (Фото). Новости

В последний день проведения «Гогольфеста», 1 мая, в Мариуполе (Донецкая обл.) состоялось необычное мероприятие. Во дворике Мариупольского краеведческого музея прошел арт-пикник – своеобразная альтернатива обычному майскому пикнику на природе. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в этот день на секретный дворик, находящийся за музеем, могли прийти все желающие.

Все, кто считает себя творческими людьми, ощущает свой творческий потенциал, приняли участие в создании перфомансов, инсталляций и арт-объектов во дворике краеведческого музея или же просто любовались уникальной выставкой и делали селфи.

«Наше мероприятие посвящено Международному дню труда. "Лучше бы на завод пошли!" – эту фразу часто слышат художники, особенно в Мариуполе. В Международный день труда самое время доказать, что любой труд может быть креативным!

Последний день Startup Гогольfest – повод освободить все творческие идеи, на которые нас вдохновила насыщенная программа фестиваля. Объявляем "свободный табурет" – аналог свободного микрофона», – объяснили цель мероприятия организаторы, участники культурного пространства «Платформа Тю».

Необычный пикник оказался очень атмосферным и даже дождик не помешал художникам и музыкантам порадовать своим творчеством гостей «дворика». И, конечно же, как и на любом другом пикнике, все пришедшие на задворки краеведческого музея, смогли отведать сочного шашлыка.