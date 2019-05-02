На Донетчине мужчина спаивал и совращал несовершеннолетнюю девушку. Новости

46-летнего жителя Великоновоселковского района Донетчины подозревают в развращении 15-летней девушки. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«14 апреля вечером, находясь дома с 15-летней девушкой, подопечной его матери, мужчина насильно заставлял ее принимать водку. Когда девочка отказывалась, пьяный мужчина насильно открывал ей рот, куда сам с рюмки заливал алкоголь. В какой-то момент, решив, что девочка уже опьянела, мужчина начал к ней цепляться, касаясь бедер, ягодиц и половых органов через одежду», – говорится в сообщении.

«Когда девушка отказалась появиться перед ним в обнаженном виде, мужчина из-за большого количества выпитой водки уснул, однако утром пошел в ее комнату и снова пытался совершить с ней развратные действия. В этот же день девушка рассказала о позорных поступках мужчины, которого считает своим отцом, бабушке, которая является ее опекуном. Узнав об этом, женщина сразу позвонила в полицию», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время к мужчине применена мера пресечения в виде личного обязательства с одновременным обязательством воздерживаться от общения с потерпевшей. Досудебное расследование продолжается.