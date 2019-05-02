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Наев рассказал об укреплении линии фронта и разминировании Донбасса. Новости

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Наев рассказал об укреплении линии фронта и разминировании Донбасса

ДН

02.05.19 11:53dnews.dn.uaНовости

Сергей Наев. Фото: скриншот видео

За год проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был установлен полный контроль над линией соприкосновения и не допущена эскалация боевых действий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске рассказал командующий ООС Сергей Наев.

«Было оборудовано 719 боевых окопов и укрытий для вооружений и военной техники. Отрыты более 16 км траншей и ходов сообщения. Оборудованы 778 новых блиндажей и перекрытых щелей», – сказал он.

По его словам, с начала проведения ООС на Донбассе проверены на наличие взрывоопасных предметов 5 тыс. 663 га местности. «Выявлено и уничтожено более 56 тыс. взрывоопасных предметов. Удалось восстановить почти 1 тыс. га территорий, которые на сегодня уже используются в хозяйственных целях», – проинформировал Наев.

«Было принято решение и осуществлено перемещение всех мест хранения боезапасов с учетом недопуска поражения их огнем артиллерии противника и распределение вне населенных пунктов», – добавил командующий ООС.

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