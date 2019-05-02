В «ЛНР» мужчина подорвался на мине, – соцсети. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области на мине подорвался мужчина. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как утверждают люди, инцидент произошел 1 мая в районе поселка Калиново вблизи линии разграничения. Мужчина 1975 года рождения жив, в результате взрыва ему оторвало левую ногу, также его посекло осколками.

Пользователи соцсетей в местном паблике пишут, что пострадавший, возможно, является участником незаконных вооруженных формирований «ЛНР». «Точных данных об этом нет, но косвенные обстоятельства на это указывают», – отмечают в соцсети.

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