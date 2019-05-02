На Донбассе за год уничтожили 16 российских беспилотников. Новости

За год проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске рассказал командующий ООС Сергей Наев.
По его словам, эти беспилотники российского производства были оперативно-стратегического уровня типа «Орлан-10», которые предназначены для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.
«В более 50 случаях применения средств радиоэлектронной борьбы было запрещено пересечение линии разграничения беспилотными летательными аппаратами противника», – сообщил Наев.
«Впервые для борьбы с БПЛА оперативного уровня была успешно применена армейская авиация», – отметил командующий ООС.
Он напомнил, что за период проведения ООС на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков общей площадью около 24 кв. км и восстановили контроль над населенными пунктами Вольный (Луганская обл.), Пивденное (прежнее название – Ленинское), Викторовка, Розовка и Шумы (Донецкая обл.).
Наев также рассказал, что было сделано для укрепления линии фронта и о разминировании Донбасса за год.
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