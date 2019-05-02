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На Донбассе за год уничтожили 16 российских беспилотников. Новости

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Луганская область

На Донбассе за год уничтожили 16 российских беспилотников

ДН

02.05.19 12:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За год проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске рассказал командующий ООС Сергей Наев.

По его словам, эти беспилотники российского производства были оперативно-стратегического уровня типа «Орлан-10», которые предназначены для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

«В более 50 случаях применения средств радиоэлектронной борьбы было запрещено пересечение линии разграничения беспилотными летательными аппаратами противника», – сообщил Наев.

«Впервые для борьбы с БПЛА оперативного уровня была успешно применена армейская авиация», – отметил командующий ООС.

Он напомнил, что за период проведения ООС на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков общей площадью около 24 кв. км и восстановили контроль над населенными пунктами Вольный (Луганская обл.), Пивденное (прежнее название – Ленинское), Викторовка, Розовка и Шумы (Донецкая обл.).

Наев также рассказал, что было сделано для укрепления линии фронта и о разминировании Донбасса за год.

 

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